VAR 90, “Chiudete quella strada prima che accada un’altra tragedia”

Grottaminarda- Incidente tra due vetture nel pomeriggio di ieri, sulla VAR90 nel tratto di ricongiungimento con la Lioni-Grottaminarda già tristemente noto. Blasi (FdI): “La sicurezza dei cittadini deve essere sempre al primo posto. Chiudete immediatamente quel tratto di strada prima che accada una nuova tragedia”.

Gennaro Blasi coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, dopo l’ennesimo incidente avvenuto in quel tratto, per fortuna questa volta senza nessun morto, chiede ad Anas e Provincia di Avellino la chiusura immediata del troncone di Variante interessato dai lavori alla sede stradale per il ricongiungimento con la Lioni-Grottaminarda.

“La Provincia non ha ancora fornito spiegazioni – afferma Blasi – sostenendo che la strada è di competenza dell’Anas. Quest’ultima, a sua volta, sostiene che il tratto Statale 90 Variante dal km 1+330 al km 1+650 è stato formalmente consegnato ad una società romana e pertanto, manutenzione e sorveglianza ricade sotto la propria gestione.

In conclusione – dice Blasi – è necessario che venga presa una decisione immediata per evitare ulteriori incidenti e vittime. Si chiede la chiusura immediata della strada finché non saranno terminati i lavori. La sicurezza dei cittadini deve essere sempre al primo posto”.

E Blasi non è l’unico a chiedere la chiusura di quel tratto della VAR90 interessato da un cantiere eterno con un insidioso restringimento con una curva molto stretta che, per quanto segnalato, sorprende e trae in inganno gli automobilisti.

I familiari di un 29enne di Castel Baronia che, nel settembre del 2021, andò a schiantarsi contro la barriera new jersey e morì sul colpo, si stanno battendo per venire a capo delle responsabilità di quel tratto e rispetto a questo nuovo episodio preannunciano la richiesta di un incontro con il Prefetto di Avellino.