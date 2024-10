Vallo, perquisizioni all’alba e controlli Carabinieri e Procura con il fiato sul collo ai clan

VALLO LAURO- All’alba di oggi è scattata su tutta la zona del Vallo di Lauro una vasta operazione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ed eseguita dai militari delle diverse stazioni della Compagnia dei Carabinieri di Baiano con l’ausilio di personale anche del reparto cinofili. Almeno una decina le perquisizioni eseguite nei confronti di soggetti sospettati di legami con le diverse organizzazioni attive nella zona. In particolare a caccia di armi. L’operazione ha visto impegnati almeno cinquanta militari della Compagnia guidata dal capitano Antonazzo Panico. Un’ attività di controllo che rientra evidentemente nella strategia di allerta e massima attenzione, già più volte richiamata dal Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, a seguito di segnali di tensione che non sono sfuggiti agli inquirenti tra soggetti legati alle due famiglie che da anni si contrappongono sulla zona, i Cava e i Graziano. Una massima attenzione che si è tradotta questa mattina nell’operazione di controllo del territorio scattata intorno alle cinque in diversi comuni della zona del Vallo di Lauro. Un segnale anche del fatto che inquirenti e Procura della Repubblica di Avellino fanno sentire il “fiato sul collo” alle organizzazioni attive sulla zona.