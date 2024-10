Vallo Lauro, trattore si ribalta sulla Nazionale: tre feriti in Ospedale

VALLO LAURO- Trattore si ribalta lungo la Nazionale, il tratto che da Moschiano collega a Quindici e Lauro: tre feriti finiscono in Ospedale. E’ quanto avvenuto nel tardo pomeriggio, quando per cause ancora in corso di accertamento, verosilmente il peso del carico (ma questa e’ solo un’ipotesi), il mezzo si è ribaltato e tre degli occupanti, tutti extracomunitari regolarmente stabiliti in Italia, sono stati coinvolti nel ribaltamento del mezzo stesso. Per uno di loro e’ stato necessario il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso, anche gli altri due sono stati trasportati per precauzione in Ospedale. Nessuno sarebbe ferito in modo grave per fortuna. Anche se le prognosi ufficiali dei tre feriti non sono note. Ad occuparsi della ricostruzione del sinistro sono gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato, intervenuti sul posto insieme al personale del 118 per eseguire i rilievi necessari.