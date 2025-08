Vallo Lauro nella morsa degli incendi, roghi a Taurano e Moschiano: canadair in azione

VALLO LAURO- Due roghi di vaste dimensioni hanno mandato in fumo diversi ettari di bosco nel Vallo di Lauro. Molto probabile che dietro agli incendi che stanno interessando sia la montagna che sovrasta Taurano che quella di Santa Cristina, nel territorio di Moschiano, possa esserci una mano dolosa. Il rogo più grave e’ quello che interessa il bosco in località Santa Cristina. Sul posto oltre al personale dei servizi antincendio sono in azione da alcune ore un elicottero ed un canadair. Una densa coltre di fumo sta interessando la zona dove si sono sviluppate le fiamme.