Vallo Lauro, l’Unione dei Comuni riparte da cinque: ecco i servizi associati, si attende la giunta

VALLO LAURO- Doveva essere una sorta di riunione per “liquidare” l’esperienza dell’Unione dei Comuni, una delle prime a nascere in Irpinia, ma e’ stata occasione per rilanciare le attivita’ e far ripartire l’organismo politico amministrativo intercomunale. Cosi’ all’ultima dell’Unione, dove erano presenti il sindaco di Marzano di Nola Franco Addeo, il suo omologo di Pago Vallo Lauro Antonio Mercogliano, il delegato del Comune di Moschiano Andrea Pacia e quello del Comune di Lauro Antonio Casoria. E’ stato prorio il sindaco di Marzano di Nola, Franco Addeo, ad intervenire per far presente come, per poter accedere e dare maggior impulso alla funzione dell’Unione dei Comuni e per poter accedere ai fondi regionali: ” l’Unione deve gestire ed esercitare almeno tre funzioni fondamentali tra quelle individuate dall’art.14, comma 27, del D. Lgs. n. 78/2010″ . Sono cinque le funzioni esaminate ed individuate al termine della seduta. A partire dall’ organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale. Ma non e’ finita qua. All’ Unione andrebbero anche le attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi oltre che ad altri; la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della

Costituzione: polizia municipale e polizia amministrativa locale; I servizi in materia statistica”. Nella stessa riunione il sindaco di Pago del Vallo di Lauro ha proposto di realizzare un ufficio di monitoraggio sui progetti e finanziamenti da poter presentare sui bandi riservati all’Unione dei Comuni dalla Regione. Una scelta per cui i presenti hanno chiesto al presidente dell’Unione dei Comuni Rossano Sergio Boglione una nuova convocazione della Giunta dell’Unione dei Comuni al fine di poter esprimere con il proprio voto un parere vincolante sulla proposta avanzata.