Vallo Lauro, la Polizia sgomina una piazza di spaccio: operazione in corso e arresti

Dalla mattinata è in corso un’operazione della Polizia di Stato, personale del Commissariato di Ps di Lauro e Squadra Mobile di Avellino, nel comune di Pago Vallo Lauro. Dalle prime indiscrezioni gli agenti della Polizia avrebbero smantellato una nuova “piazza” di spaccio operativa nei comuni del Vallo, dopo un’analoga operazione scattata nel territorio di Quindici alcuni mesi fa. Sarebbe in corso anche l’esecuzione di misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di soggetti indagati dalla Procura di Avellino per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In aggiornamento