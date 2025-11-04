Vallo Lauro, in giro con una pistola: trentanovenne arrestato dalla Polizia

VALLO LAURO- Aveva nella sua vettura una pistola modificata calibro 6,35, che e’ stata rinvenuta al termine di un controllo dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro. Per questo motivo è finito in carcere un trentanovenne imprenditore del Vallo di Lauro, accusato di porto e detenzione abusiva di arma. Una pistola che gli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi hanno rinvenuto nella vettura sottoposta a controllo. Dalle verifiche sulla potenzialità della stessa, una scacciacani modificata e perfettamente funzionante come una calibro 6,35, il sostituto procuratore di turno, il pm Antonella Salvatore, ha deciso di procedere all’arresto del trentanovenne, che nelle prossime ore dovrà comparire davanti al Gip per l’interrogatorio di convalida.