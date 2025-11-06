Vallo Lauro, in giro con un pistola nell’auto: arresti domiciliari per un trentanovenne

PAGO VALLO LAURO – Arresti domiciliari per il trentanovenne arrestato due giorni fa dagli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. All’esito dell’interrogatorio di convalida dell’arresto eseguito dalla Polizia, davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, la misura della detenzione in carcere e’ stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. Il trentanovenne era stato trovato in possesso di una pistola 315 auto – kal 8mmk, modificata per poter camerare cartucce calibro 6,35 mm. Il 39enne è stato fermato, insieme ad un’ altra persona, mentre era alla guida di un’auto a Marzano di Nola. Le indagini della Procura e della Polizia di Stato continuano.