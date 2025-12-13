Vallo Lauro, da Quindici parte “Sonic Lab”: un laboratorio di musica per i giovani

QUINDICI- Un Laboratorio Musicale gratuito dedicato ai giovani di Quindici e di tutto il Vallo di Lauro che hanno passione per musica e canto. Nel comune del Vallo di Lauro nasce Sonic Lab, l’iniziativa lanciata da Renato Scibelli e sostenuta dalla Chiesa, visto che i locali dove saranno svolte le attività si trovano presso il Palazzo Parrocchiale. Un modo per far appassionare i giovani alla musica e creare aggregazione giovanile: “Hai passione per uno strumento musicale o per il canto? Il Sonic Lab è il posto giusto per scoprirlo e metterti alla prova”. L’iniziativa del Sonic Lab oltre alla possibilità di sperimentare diversi strumenti e provare anche esperienze con il canto, consentirà ai ragazzi di utilizzare il laboratorio. Un’iniziativa che sarà resa possibile anche grazie alla disponibilità di

un gruppo di musicisti che saranno Tutor dell’iniziativa. Si tratta di Antonio Ventre – polistrumentista; Gaetano Russo – chitarra elettrica; Vincenzo Scibelli – sassofono; Angelo Ferraro- tromba; Daniele Fusco – percussioni. Si tratta di una delle prime iniziative di questo tipo organizzate nel Vallo di Lauro.