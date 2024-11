Vallo Lauro, i Comuni scongiurano il rischio di chiusura del Giudice di Pace

ALLO LAURO- Nessuna soppressione per l’Ufficio del Giudice di Pace di Lauro, che pure era stata ventilata nei mesi scorsi a cause della mancanza di personale. Ad ufficializzarlo una nota, di cui prendera” atto (senza adottare provvedimenti) nella prossima seduta del Plenum, pervenuta il data 6 settembre 2024 dal Comune Lauro anche al Csm, oltre che ovviamente al Tribunale di Avellino. Quella che aveva per oggetto proprio il “Riscontro richiesta di soppressione dell’Uficio del giudice di pace di Lauro per impossibilità di regolare funzionamento”. E si legge nella comunicazione che sarà al vaglio del Csm: “letta la nota pervenuta in data 6 settembre 2024 dal Comune di Lauro avente ad oggetto “.Riscontro richiesta di soppressione dell’Ufficio del giudice di pace di Lauro per impossibilità di regolare funzionamento” nella quale si segnala al Presidente del Tribunale di Avellino che gli enti locali interessati, hanno assunto le determinazioni necessarie garantire iI mantenimento del’Ufficio del giudice di pace di Lauro, del quale era stata proposta la soppressione, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso i fabbisogno di personale amministrativo come.disposto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 156/2012″.