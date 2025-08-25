Vallo Lauro, “cascola anomala” della nocciola, i sindaci alla Regione: calo della produzione del 90%

VALLO LAURO- Il novanta per cento di mancato prodotto rispetto alle annate precedenti nel territorio del Vallo di Lauro interessato alla caduta anomala di nocciole. Per questo motivo il sindaco di Marzano di Nola Franco Addeo ha scritto una nota alla Direzione Generale Politiche Agricole della Regione Campania, sollecitando non solo la dichiarazione dello stato di calamità, ma anche un riscontro sul campo da parte della Regione Campania. La nota indirizzata al dott. Giuseppe Rosario Mazzeo, in riferimento alla nota con la quale chiedeva alle soprariportate UOD “di predisporre, in tempi brevi, gli accertamenti di rito, tesi alla delimitazione degli areali di interesse unitamente alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’attivazione degli interventi compensativi prescritti dall’art. 5 di cui al D. Lgs. n. 102/2004″. Per questo motivo Addeo, interpretando anche l’iniziativa degli altri sindaci del territorio, ha voluto evidenziare che: ” le aziende agricole del Vallo di Lauro (comprendente i Comuni di Domicella, Lauro Marzano di Nola, Moschiano, Pago Vallo Lauro, Quindici e Taurano) hanno segnalato che tutto il territorio del Vallo è interessato dal fenomeno della “cascola anomala”. Detto fenomeno rispetto alla produzione media del triennio precedente ha determinato una perdita media di produzione che arriva anche al 90% di mancato prodotto”. Motivo per cui : “si chiede di inserire nel territorio interessato dal sopradescritto fenomeno della “cascola” tutto il Vallo di Lauro, al fine attivare le successive operazioni per la definizione della stima dei danni”.