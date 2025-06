Vallesaccarda, sicurezza urbana: avviata la realizzazione di un sistema di videosorveglianza

E’ in fase di ultimazione l’installazione delle prime 10 telecamere di videosorveglianza del contesto urbano che permetteranno sicuramente di verificare e monitorare meglio la sicurezza di tutti i cittadini di Vallesaccarda in considerazione del fatto che negli ultimi mesi il territorio è stato attenzionato da vari atti vandalici che hanno leso alcune proprietà private e beni personali. Si è atteso invano la possibilità di ottenere finanziamenti pubblici mai concessi e con un lavoro minuzioso degli uffici e degli amministratori si è dato vita con fondi di bilancio ad un primo lotto funzionale pari a circa € 70.000,00. Intervento che interessa il centro abitato con i varchi principali d’ingresso e d’uscita dal territorio.

Il progetto è stato condiviso con le forze dell’ordine della locale stazione dei carabinieri di Trevico e questo fattore è molto importante per un concreto controllo del territorio. Con il comando della stazione dei carabinieri ed il comune di Trevico si sta già lavorando ad un secondo lotto in modo da controllare il territorio nelle aree più periferiche e degli incroci viari intercomunali chiedendo l’ennesimo finanziamento pubblico al Ministero dell’Interno.

Inoltre, nei prossimi mesi tutti gli interventi che riguarderanno gli edifici pubblici prevederanno l’installazione di telecamere di controllo ambientale in modo di cercare

di debellare ogni atteggiamento pericoloso e poco incline alla serenità di Vallesaccarda. Vallesaccarda è innanzitutto accoglienza e quindi l’Amministrazione Comunale guidata da Franco Archidiacono è pronta a condannare tutte quelle azioni che non vanno in tal senso. Avanti Così!