Vallesaccarda, grande attesa per il Carnevale 2026

Grande attesa a Vallesaccarda per l’evento di carnevale organizzato dall’Associazione Iris con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

L’appuntamento, con ingresso libero, è previsto per Domenica 15 Febbraio a partire dalle ore 16:00. Una iniziativa che prevede diversi giochi e animazione a cura di Sister Service ma anche stand gastronomici.

“Anche quest’anno- spiegano i rappresentanti dell’Associazione Iris – abbiamo organizzato un momento di attrazione non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Questa manifestazione di sicuro sarà da attrazione anche per i comuni limitrofi che troveranno la consueta ospitalità e il dovuto divertimento”.