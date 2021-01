Valle Ufita, strada ghiacciata e auto nella cunetta: un ferito

Paura per un anziano che, mentre viaggiava da Camporeale a Casalbore (Avellino), per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon finendo in una cunetta. Complice il ghiaccio sull’asfalto. Per fortuna l’anziano ha riportato solo ferite lievi.

Sulla stessa strada provinciale, si è verificato un altro sinistro, che ha coinvolto un tir. Un guasto gli ha impedito di proseguire. Altri disservizi si sono verificati anche nell’area urbana di Ariano Irpino (Avellino). Il maltempo, comunque, non ha risparmiato in generale la provincia di Avellino. Altri incidenti si sono verificati anche in Valle Caudina. Ieri sera, invece, un tragico sinistro si è registrato nel capoluogo irpino e una 17enne ha perso la vita.