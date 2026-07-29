Valle Ufita, Aquino (Lega): “Fico chiarisca sui fondi di coesione, gli amministratori non restino in silenzio”

“Il Presidente Roberto Fico, insieme alla Giunta regionale, chiarisca con assoluta trasparenza se le risorse previste dall’Accordo per la Coesione e destinate alla Piattaforma Logistica della Valle Ufita siano state modificate con la delibera n. 656 del 29 settembre 2025 e se quei fondi siano stati destinati ad altri interventi, in particolare nell’area di Salerno”. Lo ha dichiarato il presidente provinciale della Lega Avellino, Ciro Aquino, nel corso del sit-in di protesta svoltosi questa mattina davanti ai cantieri della stazione Hirpinia dell’Alta Velocità/Alta Capacità di Grottaminarda, al quale hanno preso parte dirigenti, amministratori e militanti del partito.

“Il territorio merita risposte chiare, ufficiali e documentate. Non bastano rassicurazioni generiche: è necessario spiegare ai cittadini se le risorse originariamente previste per la Piattaforma Logistica della Valle Ufita siano ancora disponibili e quale sia oggi il reale cronoprogramma dell’opera”.

Aquino ha quindi rivolto un appello agli amministratori irpini: “Mi auguro che i sindaci, gli amministratori e tutte le rappresentanze istituzionali dell’Irpinia non restino in silenzio. Di fronte a una questione così strategica devono prevalere l’interesse del territorio e il senso di responsabilità, non le appartenenze politiche. È il momento di difendere con unità il futuro delle nostre comunità”.

“Ancora una volta assistiamo a una Regione che, nei confronti dell’Irpinia, continua a comportarsi da matrigna. Da anni ascoltiamo promesse, annunci e dichiarazioni di attenzione verso le aree interne, ma quando si tratta di assumere decisioni concrete gli investimenti vengono rallentati o rimessi in discussione. Le aree interne non possono essere ricordate soltanto nei convegni o durante le campagne elettorali”.

Nel corso della manifestazione Aquino ha ribadito che la Lega proseguirà la mobilitazione istituzionale e politica fino a quando non saranno fugati tutti i dubbi sul futuro dell’opera: “La Piattaforma Logistica della Valle Ufita rappresenta il naturale completamento della stazione Hirpinia ed è un’infrastruttura strategica per lo sviluppo dell’Irpinia e dell’intero Mezzogiorno. Il lavoro portato avanti dal Governo Meloni, grazie all’impegno del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, non può essere disperso. Continueremo a batterci affinché siano garantiti i finanziamenti, il rispetto del cronoprogramma e la piena realizzazione di un’opera decisiva per il futuro del territorio”.