Valle Caudina: intensificazione dei controlli del territorio da parte dei Carabinieri

Dal 1° marzo prossimo il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento avrà a disposizione un’aliquota di militari delle Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli.

I rinforzi, disposti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri su proposta del Comandante della Legione Carabinieri Campania, rimarranno nella provincia sannita per tutto il mese di marzo, per rafforzare i servizi di controllo del territorio già intensificati nelle ultime due settimane dal Comando Provinciale di Benevento con l’impiego di un Dispositivo Interno di Supporto nei territori dei comuni di Sant’Agata de’ Goti, Airola e Montesarchio.

Le Squadre di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri, meglio note con l’acronimo SIO, sono squadre costituite in alcuni Reggimenti mobili al fine di disporre di adeguati contingenti di rinforzo, per consentire ai Comandi territoriali dell’Arma di attuare servizi straordinari di controllo del territorio e risolvere criticità emergenti della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in specifiche aree del Paese.

Le SIO saranno proiettate nella Valle Caudina, al fine di rafforzare i servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dalla Compagnia di Montesarchio e dalle Stazioni dipendenti, in un’ottica di prossimità ai cittadini.

Le pattuglie delle SIO affiancheranno quelle dei reparti territoriali nello svolgimento di mirati servizi di prevenzione e contrasto dei reati predatori, con particolare attenzione al fenomeno dei furti in abitazione che ha avuto una recrudescenza nelle ultime settimane soprattutto nei comuni di Sant’Agata de’ Goti, Airola e Montesarchio.