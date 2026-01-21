Valle Caudina al centro dell’Osservatorio della Prefettura

La Valle Caudina è stata protagonista di un confronto diretto con le istituzioni in occasione della nuova tappa dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino, l’iniziativa promossa dalla Prefettura per raccogliere direttamente dai territori bisogni, istanze e aspettative delle comunità locali.

L’incontro si è svolto nel pomeriggio presso un gremito Auditorium del Comune di Rotondi e ha coinvolto le comunità di Rotondi, Cervinara, Roccabascerana e San Martino Valle Caudina, con la partecipazione dei Sindaci, delle Forze dell’Ordine e di una numerosa rappresentanza della cittadinanza. Un momento di ascolto ampio e partecipato che ha consentito di portare all’attenzione delle istituzioni il racconto di un’area della provincia caratterizzata da specificità sociali, economiche e territoriali, con criticità e potenzialità che richiedono risposte mirate.

Il Prefetto Rossana Riflesso ha guidato i lavori in un clima di dialogo aperto e costruttivo, ribadendo il valore strategico dell’Osservatorio come strumento di prossimità istituzionale e di conoscenza diretta delle realtà locali. Al centro del confronto, i temi della sicurezza, della legalità e della convivenza civile, indicati come pilastri fondamentali per uno sviluppo equilibrato e inclusivo del territorio.

Nel corso del dibattito sono emerse esigenze concrete e condivise, in particolare in relazione al miglioramento delle infrastrutture, al rafforzamento dei servizi a sostegno delle fasce sociali più vulnerabili e al contrasto ai fenomeni di isolamento territoriale e sociale che interessano l’area.

«L’Osservatorio – ha dichiarato il Prefetto Rossana Riflesso – non è un semplice luogo di ascolto, ma uno spazio in cui la partecipazione deve tradursi in azioni concrete e responsabilità condivise. La presenza delle istituzioni sui territori non è solo simbolica, ma vuole farsi strumento di accompagnamento, supporto e programmazione. Solo attraverso un dialogo costante e autentico con le comunità possiamo costruire una provincia più coesa e sicura