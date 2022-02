Vallata, la felicità della nonna di Highsnob: “Che emozione vederlo al festival, gli preparerò orecchiette e ravioli appena torna”

Vallata è un paese in festa, tutti hanno fatto il tifo per Michele Matera, in arte Highsnob che insieme a Hu ha partecipato al festival di Sanremo con la canzone “Abbi cura di te”. Michele è nato ad Avellino ed ha vissuto i primi anni della sua vita proprio a Vallata, il paese della famiglia materna.

Il cantante torna spesso nel borgo che lo ha visto crescere prima di trasferirsi a La Spezia dove ha iniziato la carriera cantando con Fedez. Un legame solido con tutti i parenti irpini, in particolar modo la nonna Maria e lo zio Vincenzo. Emozionati e felici gli amici che ogni sera votano per Highsnob.

Tutti ricordano i suoi primi concerti e i momenti passati a Vallata con il cantante che è anche laureato, disegna molto bene ed è appassionato di danza. Particolarmente orgoglioso zio Vincenzo che ci ha raccontato tanti episodi legati a suo nipote Michele vissuti in Irpinia. La più felice di tutti è però nonna Maria che lo ha visto crescere e ci ha accolto dal suo balcone con la gioia nel cuore per il successo del nipote:

“Sono emozionata, auguro a Michele tutto il successo che merita, gli voglio tanto bene. A lui piacciono le orecchiette e i ravioli che gli preparo quando viene a trovarmi. Lo aspetto, dobbiamo festeggiare”. E mentre parla si emoziona , apre le braccia e manda un bacio dritto dritto verso il suo caro nipote a Sanremo. La dolcezza infinita di una stupenda nonna irpina.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza