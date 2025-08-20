Vallata, fanno saltare in aria il Postamat: indagini dei Carabinieri

VALLATA- Un boato ha svegliato all’alba i cittadini di Vallata. Quello legato all’ennesimo colpo ad un postamat fatto saltare in aria. Il raid e’ avvenuto poco dopo le 4, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti in Corso Kennedy, dove un gruppo di ignoti ha fatto saltare in aria lo sportello Postamat, per poi asportarlo. Danno da quantificare. Le operazioni di rilievo sono sospese in attesa dell’arrivo degli artificieri da Caserta, necessari per garantire la sicurezza dell’area prima di procedere con gli accertamenti tecnici. Indagini in corso.