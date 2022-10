Valerio, ancora un successo europeo per il talento irpino della Danza Sportiva

LAURO- Ancora un podio internazionale per il sedicenne Valerio Pisano, studente atleta della Federazione Sportiva di Danza originario del Vallo di Lauro , che insieme alla sua partner, la castrovillarese Siria Campagner, si aggiudica il trofeo della categoria 16/18 anni al Wsfd (World Sportif Open Dance) di Ruse in Bulgaria, uno degli appuntamenti piu’ importanti nella disciplina sportiva . Una gara tra ventotto coppie provenienti da tutta Europa, quella che i due giovanissimi studenti e portabandiera italiani si sono aggiudicati nella fase dedicata alla sezione Youth e alle danze latino-americane. I primi nella specifica categoria Latin Open Youth per i giovanissimi talenti italiani, che nonostante la loro eta’ possono vantare un buon palmares di vittorie a livello nazionale e un ottima posizione agli ultimi mondiali.

Valerio Pisano, il giovane talento irpino della Danza Sportiva e’ un tesserato della Federazione Nazionale ed un atleta studente. Oltre alla passione per la musica latino-americana frequenta il Liceo Classico Carducci di Nola. Uno sport a cui e’ appassionato da quando aveva sei anni. Da quella eta’ infatti il sedicenne si dedica alla danza. E anche dietro i risultati ci sono tanti sacrifici. Almeno quattro allenamenti a settimana nella scuola salernitana che sforna talenti. Valerio e Silvia sono allievi del maestro Alessandro De Sio e Giuseppe Guarnieri del Team Salerno di Battipaglia. Con quello di ieri a Ruse si allunga l’elenco dei premi. I due, in coppia da tre anni, hanno ottenuto nel 2021 il titolo di Campioni Italiani Assoluti, guadagnandosi la convocazione da parte della FIDS CONI per rappresentare l’Italia ai Mondiali di Sibiu in Romania, dove si sono classificati 15esimi al mondo.Oltre a questo prestigioso piazzamento, la coppia vanta due primi posti ai Campionati di Zagabria e la finale in gare rinomate in giro per l’Europa (Bulgaria, Spagna, Svizzera).

Solo qualche giorno fa, al giovane atleta era stato pubblicamente attestato tutto l’apprezzamento dal sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione e dal vicesindaco Giuseppe Graziano per i risultati conseguiti:”L’amministrazione è orgogliosamente al fianco di Valerio e di tutti i cittadini che come lui portano in alto il nome del nostro Comune.

Ad maiora semper!”. Presto ci sara’ una cerimonia in Municipio con il riconoscimento per aver portato il nome di Lauro a livello internazionale.