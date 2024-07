Valentino Romano presenta il libro “Filomena, la regina delle selve”

L’associazione turistica Pro Loco Sossiana in collaborazione con l’associazione culturale Soxius, con il patrocinio e il contributo del Comune di San Sossio Baronia, organizza per il giorno sabato 27 luglio, alle ore 18:00, un incontro culturale dal titolo: Momenti e Documenti di Storia Locale, presso la sede della Pro Loco in via XXV Luglio.

In tale occasione si svolgerà la presentazione del libro “Filomena, la regina delle selve” dell’autore Valentino Romano.

Prenderanno parte all’evento il Giornalista Rosario Brescia, il Presidente UNPLI Campania Tony Lucido, il Dirigente scolastico Franco Di Cecilia e l’Autore del libro Valentino Romano con la moderazione del Presidente della Pro Loco Libero Orlandella

Valentino Romano è uno scrittore e saggista storico, si occupa, prevalentemente, di ribellismo contadino postunitario e di tematiche meridionalistiche.

Il manoscritto “Filomena, la regina delle selve” fu pubblicato il 3 maggio, parla di storia e storie delle donne del brigantaggio, come la Filomena Valperga, che il 16 febbraio del 1915 si spegneva in una casa del centro di Torino. I funerali, celebrati con i conforti della religione, furono quelli di una donna pia, da tutti conosciuta e rispettata come benefattrice. Eppure, quella donna in gioventù aveva percorso, con le pistole e con il cuore, i boschi della Baronia avellinese ed era entrata nella leggenda come la brigantessa Filomena Pennacchio, regina delle selve.

“Le vicende umane di Filomena Pennacchio, per le innumerevoli sfaccettature del suo vivere, fanno da fil rouge alla storia e alle storie di tutte le donne del brigantaggio; ma tutte, senza eroicizzarle né criminalizzarle, hanno in comune la volontà di scegliere il proprio destino. Le loro storie rappresentano quindi il paradigma dell’autodeterminazione femminile di quel periodo” – afferma l’Autore Valentino Romano.