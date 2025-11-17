Valditara in Irpinia: doppio appuntamento ad Avellino e Manocalzati

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è atteso in Irpinia per due appuntamenti inseriti nel calendario della campagna elettorale in vista delle Regionali del 23 e 24 novembre. Il membro del governo farà tappa ad Avellino e successivamente a Manocalzati per un pomeriggio dedicato al confronto con imprenditori, cittadini e mondo culturale.

Il primo incontro è fissato per le ore 15:00 presso l’Hotel De La Ville, in via Palatucci, ad Avellino, in un evento promosso da Confindustria. L’appuntamento sarà l’occasione per discutere delle sfide del sistema produttivo locale, del rapporto tra scuola e imprese e delle politiche nazionali a sostegno della formazione tecnica e dell’occupazione giovanile. Saranno presenti esponenti del mondo industriale irpino, rappresentanti istituzionali e candidati alle Regionali.

Successivamente, alle ore 17:30, il ministro raggiungerà il Castello di San Barbato, a Manocalzati, per la presentazione di un volume della rete culturale Lettera 150. L’iniziativa, prevista come punto stampa, offrirà un ulteriore momento di confronto pubblico, con riflessioni sui temi dell’istruzione, dell’identità nazionale e delle politiche educative sostenute dal governo.