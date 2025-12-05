Val Fortore, irrompe in casa per gelosia: uomo arrestato dai Carabinieri

Durante la notte i Carabinieri della Stazione di Montefalcone di Val Fortore, coordinati dalla

Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno arrestato un uomo della provincia di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine, per i reati di lesioni personali e violazione di domicilio.

Nel corso di un normale servizio di pattugliamento del territorio i militari sono intervenuti presso l’abitazione di una donna della Val Fortore, trovandola insieme ad un ragazzo del posto, entrambi con evidenti segni di violenza e in stato d’agitazione, mentre all’esterno della casa c’era l’auto del giovane con alcuni vetri rotti. I Carabinieri hanno immediatamente richiesto l’intervento di personale sanitario per soccorrere i malcapitati ed a seguito di un accurato colloquio con loro e di un attento sopralluogo hanno ricostruito la dinamica dei fatti, secondo cui l’uomo aveva fatto irruzione nell’abitazione sfondando la porta d’ingresso con un palo di legno, aggredendo lei con il suo amico ed innescando una violenta colluttazione, durante la quale tutti avevano riportato lievi contusioni e ferite. Non contento, l’aggressore aveva anche spaccato i vetri dell’auto di colui che riteneva essere il suo rivale in amore.

I militari hanno quindi sequestrato il palo usato dall’aggressore – che è persona sottoposta alle indagini e, pertanto, presunto innocente fino a sentenza definitiva – e lo hanno arrestato e condotto presso il carcere di Benevento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento sono sempre pronti ad intervenire per scongiurare ogni situazione che possa mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini.