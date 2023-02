Val Fortore, il bilancio dei controlli dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni della Val Fortore, impiegando 17 pattuglie e controllando 100 veicoli, 114 persone e 18 esercizi pubblici.

In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato in stato di libertà un 23enne locale per guida sotto l’influenza dell’alcool, fermato alla guida di un’auto è stato riscontrato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l. Al ragazzo, che è persona sottoposta alle indagini e pertanto presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida.

Durante lo svolgimento dei controlli stradali, i militari delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno contestato 2 sanzioni amministrative per 167 euro, ritirando 1 patente di guida per sorpasso pericoloso in curva e decurtando 10 punti.

Il controllo del territorio messo in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento è continuo e viene particolarmente intensificato al fine di garantire la massima sicurezza alle persone ed alle famiglie che si spostano nel week-end.