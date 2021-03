Attualità Vaccino, in Campania somministrate 841mila dosi 31 Marzo 2021

Complessivamente sono stati vaccinati in Campania con la prima dose 593.421 cittadini. Di questi 248.141 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 841.562. Questi i dati, aggiornati alle 12 di oggi, forniti dall’unità di crisi della Campania.

Tra gli operatori sanitari le vaccinazioni sono state 178.379, con una percentuale dei vaccinati del 94,4% per la prima dose e del 92% per la seconda dose. Eseguite 34.407 somministrazioni al personale non sanitario, 18.407 per la prima dose e 16mila per la seconda.

Vaccinati anche 165.910 over 80, 94.147 dei quali hanno ricevuto anche la seconda dose. La percentuale di vaccinati sugli aderenti è del 69,4% per la prima dose e del 56.7% per la seconda. Oltre 13mila dosi per gli ospiti delle Rsa, 7.566 vaccinati con prima dose e 6.280 anche con la seconda.

Somministrati 44.387 vaccini ai pazienti fragili, il 36,5% degli aderenti alla campagna vaccinale, tutti solo con la prima dose. Vaccinati anche 134,228 insegnanti, di cui 2.285 anche con seconda dose, e oltre 25mila appartenenti alle forze dell’ordine.