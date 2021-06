Vaccini, bene gli open day dell’Asl di Avellino: in due giorni dosi per 7.117 persone

Bilancio positivo per la due giorni Open Day promossa dall’Asl di Avellino sabato 5 e domenica 6 giugno nei Centri Vaccinali della provincia.

Somministrate nel fine settimana 7. 117 dosi nei Centri Vaccinali aperti per l’Open Day, oltre a 3.019 vaccini somministrati negli altri Centri Vaccinali territoriali non interessati dall’ Open day nella giornata di sabato, per un totale di 10.136 vaccinazioni effettuate tra sabato 5 e domenica 6 giugno.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto con la due giorni di Open Day che ha permesso di raggiungere con la vaccinazione oltre 7mila persone, oltre a quelle raggiunte con le convocazioni ordinarie – afferma il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante – a questo punto della Campagna Vaccinale l’Open Day rappresenta uno strumento utile per raggiungere con la prima dose il maggior numero possibile di cittadini, per cui intendiamo promuovere altre iniziative come questa”.

Ad oggi sono 255.483 le persone che hanno aderito alla Campagna Vaccinale anti-covid 19 in provincia di Avellino, di queste:

⁃ 203.671 hanno ricevuto la prima dose (il 79% degli aderenti)

⁃ 80.476 hanno ricevuto anche la seconda dose (il 30% degli aderenti).



Si ricorda che è possibile aderire alla Campagna Vaccinale a partire dai 12 anni di età iscrivendosi sulla Piattaforma regionale al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it