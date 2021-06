Alpi – Vaccinazioni libere senza prenotazione, in Irpinia è questione di giorni. A via degli Imbimbo, come riferito dalla manager Maria Morgante, si sta lavorando all’organizzazione di un open day libero da effettuarsi già nel corso di questa settimana. L’Asl di Avellino intende dare seguito alle indicazioni che, in tal senso, arrivano da Napoli, dalla Regione Campania.

L’obiettivo è di “stanare” tutti gli indecisi, in particolare i giovani, e spingerli a vaccinarsi, senza per forza dover passare dalla prenotazione in piattaforma. L’annuncio dell’azienda sanitaria locale dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Da ricordare che, con il 75,4 per cento di adesioni, tra i cittadini con più di 12 anni, l’Asl di Avellino registra il miglior risultato della Campania.