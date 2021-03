Attualità Vaccinazioni, Acli in supporto alle prenotazioni 15 Marzo 2021

È aperta la piattaforma online della Regione Campania per raccogliere le adesioni al vaccino anticovid.

Le ACLI e la Fap (Federazione anziani e pensionati) mettono a disposizione il loro personale dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 sul Territorio di Avellino e di Ariano Irpino per la registrazione in piattaforma regionale degli over 70 e di tutte le categorie che necessiteranno di un supporto.

Al fine di evitare attese e assembramenti e nel pieno rispetto delle normative antiCovid è preferibile fissare un appuntamento.

È possibile contattare i seguenti recapiti:− ACLI di Avellino APS 0825/456604 email: avellino@acli.it, Via Salvatore de Renzi n.28, 83100 Avellino;− Fap ACLI di Avellino 0825/679335 email: avellino@fap.acli.it, Via Salvatore de Renzi n.22, 83100 Avellino;− ACLI Sede zonale di Ariano Irpino 0825/871103, Via Donato Anzani, n.4, 83031 Avellino.