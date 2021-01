Attualità Vaccinanzione di massa, incontro in streaming dell’Arciconfraternita dei Pellegrini 8 Gennaio 2021

La vaccinazione di massa: è efficace, è sicura, è duratura? Certezze e dubbi della popolazione al centro di un incontro pubblico in diretta streaming promosso dall’Arciconfraternita dei Pellegrini. L’incontro pubblico in diretta streaming è in programma martedì 12 gennaio alle 17,30 su www.arciconfraternitapellegrini.net.

La campagna di vaccinazione anti-covid è partita già da qualche settimana per medici, infermieri, operatori e degenti delle case di riposo. Poi sarà la volta di soggetti più a rischio (anziani e malati) e gli esponenti di categorie più esposte, come le forze dell’ordine e, probabilmente, il personale della scuola. Sono tante la domande e i dubbi dei cittadini in questo particolare momento storico. E lo scopo dell’incontro promosso dall’Arciconfraternita dei pellegrini consiste nell’offrire un’informazione qualificata e comprensibile relativamente alla campagna di vaccinazione di massa.

L’evento si inserisce nell’ambito de ” La strada della pace è il dialogo”, un percorso di concreta attenzione alle conseguenze della pandemia in corso, ma senza rinunciare a rivolgere lo sguardo al futuro. Sono state, infatti, numerose le sollecitazioni a dare spazio a questo tema da parte del vasto pubblico che partecipa agli incontri promossi dall’Arciconfraternita dei pellegrini.

Sul tema si confronteranno autorevoli rappresentanti della comunità scientifica cittadina: Giovanni Di Minno, direttore del dipartimento di medicina clinica e chirurgica dell’università degli studi “Federico II”, Giuseppe Matarese, professore ordinario di patologia generale e immunologia dipartimento di medicina molecolare e biotecnologie mediche dell’università degli studi “Federico II” e Maria Triassi, presidente della scuola di medicina e chirurgia dell’università degli studi “Federico II”. L’incontro sarà aperto dal saluto del primicerio Vincenzo Galgano e coordinato dal giornalista Vincenzo Perone, della Tgr Campania.

Con tutti i limiti che sono imposti in questo tempo alla possibilità di incontrarsi l’arciconfraternita non rinuncia ad accogliere, come può, le domande e le preoccupazioni dei napoletani. Il link per seguire l’incontro in diretta è disponibile sul sito web www.arciconfraternitapellegrini.net

info: segreteria@arciconfraternitapellegrini. net.