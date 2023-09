Usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso: tre arresti in corso

Esecuzione ordinanza di misura cautelare a carico di 3 persone, disposta dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli:

In queste ore, nelle province di Avellino e Caserta, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con il supporto dei Comandi competenti per territorio, stanno dando esecuzione ad una misura cautelare custodiale a carico di tre persone disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli.

I tre soggetti, ritenuti appartenenti all’organizzazione camorristica denominata Clan Pagnozzi, sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei delitti di usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso.