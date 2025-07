U.S. Avellino a Rivisondoli: arriva anche il Presidente Buonopane

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, nell’ambito delle azioni di valorizzazione del territorio ha fatto tappa a Rivisondoli al ritiro dell’U.S. Avellino per l’amichevole contro il Castel di Sangro. Insieme al presidente dell’U.S. Avellino, ha incontrato il sindaco di Rivisondoli. Nell’ottica della promozione dell’Irpinia, inoltre, è stato invitato dal Presidente della Provincia il sindaco di Monteverde, Antonio Vella, accompagnato da alcune aziende del paese: Birrificio Serrocroce, Al Giardino Terra di Confini e Società Agricola Le Piazze.

“Oggi la Provincia è qui per testimoniare questa sinergia che stiamo creando con l’Avellino Calcio. – ha dichiarato il presidente Buonopane – Si tratta della prima uscita stagionale, un’amichevole importante. Iniziamo a portare il territorio insieme alla squadra: oggi è con noi il Comune di Monteverde, con le sue eccellenze, perché l’obiettivo è fare promozione territoriale attraverso anche la squadra di calcio”.

Successivamente interverranno “altre eccellenze, altri territori, altre comunità. Quello che abbiamo immaginato è un progetto molto ampio, che stiamo costruendo man mano. Più si entrerà nel vivo del campionato, più avremo possibilità di promuovere il territorio provinciale a livello nazionale. L’idea è esattamente questa. Non tutti l’hanno capita, proveremo a spiegarla ancora meglio”.

“Qualche giorno prima dell’inizio della Coppa Italia la squadra sarà a Montella, – conclude il presidente – dal 29 luglio al 3 agosto, data in cui ci sarà l’amichevole con il Picerno. Un modo per portare la squadra anche in un Comune della provincia. Sarà una stagione impegnativa, bella sicuramente, emozionante per tutti noi, con un ruolo diverso per la Provincia, che mi vede presente come legale rappresentante di un ente, e di questo sono molto onorato”.