Avellino Us Acli, sabato il congresso provinciale 29 Gennaio 2021

Si svolgerà sabato 30 gennaio, secondo le modalità e i protocolli dettati dalle norme anti-covid, il XVI Congresso Provinciale dell’U.S. Acli, l’Associazione di promozione sociale e sportiva tra le più attive in Irpinia, dove opera già dal 1963. Il Congresso sarò aperto dalla relazione introduttiva della Presidente provinciale uscente Tiziana Ciarcia che durante il suo mandato alla guida dell’Ente ha conseguito grandi risultati in termini di iniziative, di associazioni sportive affiliate e di soci aggregati: sono oltre 12.000 gli iscritti in 243 società sportive e numerosi i progetti innovativi, soprattutto in direzione delle periferie sociali e dei soggetti fragili, quali ad esempio i detenuti delle carceri di Bellizzi e Lauro, le persone vittime di violenza, gli anziani, i diversamente abili, gli immigrati, i giovani che non lavorano e non studiano. Il Congresso sarà anche l’occasione per riflettere sulle progettualità, le modalità di intervento ed il futuro dell’Associazione, in chiave di rilancio per la ripresa delle attività sportive fortemente limitate dalla pandemia nell’ultimo anno. All’importante momento associativo interverranno i delegati delle società affiliate ed alcuni ospiti rappresentativi, quali il Sindaco di Avellino Gianluca Festa, l’Assessore allo Sport Geppino Giacobbe, il delegato provinciale del CONI, Giuseppe Saviano, l’ex Presidente Nazionale dell’U.S. Acli ed attuale Presidente provinciale delle Acli Irpine Alfredo Cucciniello, i componenti della Presidenza Nazionale Massimo De Girolamo e Giampaolo Londra, ed i rappresentanti dei Comitati delle altre Provincie della Campania. Oltre all’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio provinciale che guideranno l’Associazione per il quadriennio 2021/2025, l’assemblea procederà a designare i 14 delegati che rappresenteranno l’U.S. Acli di Avellino al Congresso Regionale e al Congresso Nazionale che si svolgerà nel mese di marzo.