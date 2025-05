Urne aperte in Irpinia: al voto Chiusano di San Domenico, Rotondi e Senerchia

È iniziata questa mattina alle 7 la tornata elettorale che vede coinvolti i cittadini di Chiusano di San Domenico, Rotondi e Senerchia, tre comuni irpini chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni comunali. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 di questa sera e poi ancora domani, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15. Subito dopo si procederà con lo spoglio delle schede e, salvo sorprese, già nel pomeriggio potrebbero essere noti i nomi dei tre nuovi sindaci: nei tre comuni al voto, infatti, non è previsto il turno di ballottaggio.

Le sfide nei tre comuni

A Chiusano di San Domenico si sfidano due ex sindaci: Carmine De Angelis e Carlo Petruzziello.

A Rotondi la competizione è tra Sergio Finelli, sindaco uscente che cerca la riconferma, e Francesco Mainolfi, già consigliere comunale, che punta al rinnovamento amministrativo.

Il caso più singolare, però, è quello di Senerchia, dove la sfida reale è tra Concetta Varalla e Michele Di Muro, ma che presenta uno scenario elettorale surreale: sono venti le liste presentate, mentre una è stata ricusata. Diciotto di queste sono state preparate da esponenti delle forze dell’ordine con lo scopo, diffuso e noto, di ottenere oltre un mese di congedo retribuito grazie alla candidatura. Una pratica controversa, che sfrutta la normativa per i comuni con meno di mille abitanti, dove non è obbligatoria la raccolta delle firme. Si tratta di una consuetudine che ciclicamente si ripresenta nelle piccole realtà locali, e che non è limitata all’Irpinia: fenomeni simili si sono registrati anche nel Salernitano.

Per gli elettori di Senerchia, la presenza di ben 19 liste sulla scheda rischia di trasformarsi in un vero e proprio labirinto elettorale, specie per i cittadini più anziani.

Il contesto regionale

In tutta la Campania oggi e domani si vota in 15 comuni. Gli eventuali ballottaggi si terranno l’8 e 9 giugno, in concomitanza con la consultazione referendaria. I comuni dove si potrebbe tornare alle urne sono: Giugliano, Nola, Casavatore, Volla e Marigliano.

Per Chiusano, Rotondi e Senerchia, invece, tutto si decide in un solo turno. Lo scrutinio inizierà nel primo pomeriggio di lunedì e già entro sera si conosceranno i nomi dei nuovi sindaci.