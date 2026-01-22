Urbanistica nel mirino della Procura: 7 indagati per il sequestro in Via Zigarelli

AVELLINO- Sette indagati per reati a vario titolo contestati di lottizzazione abusiva e falso (contestato a due dei sette indagati). L’inchiesta che ha portato questa mattina al sequestro di un complesso edilizio di quattro piani in Via Zigarelli da parte dei militari in forza al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino. I Carabinieri Forestali hanno eseguito il decreto di sequestro firmato dal Gip del Tribunale di Avellino Mauro Tringali su richiesta della Procura (le indagini sono coordinate dal pm Fabio Massimo Del Mauro). Sulla struttura era in corso da un anno una consulenza della Procura. Un sequestro che però si inserisce, come ha sottolineato in una nota lo stesso Procuratore della Repubblica Domenico Airoma “in un contesto più ampio diretto al contrasto degli illeciti penali connessi alle speculazioni urbanistico – edilizie che interessano il territorio irpino”. Ci sarebbero almeno altre due indagini su complessi edilizi cittadini. Una vera e propria inchiesta sull’urbanistica nella città capoluogo. Nel caso specifico il fabbricato in questione, di tipo residenziale, unitamente al relativo di.cantiere di circa 3000 m², sia stato realizzato in violazione dell’assetto plano-volumetrico vocazione agricola, ricadente nella fascia di rispetto di un corso d’acqua. Saranno gli ulteriori accertamenti a verificare se la struttura, i cui lavori a quanto pare erano sospesi in attesa della definizione della consulenza, ha registrato o meno le violazioni contestate. Il caso potrebbe finire davanti ai giudici del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino.