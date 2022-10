“Urban Nature 2022”, Montemiletto sostiene le sfide di WWF Italia. L’iniziativa l’8 e il 9 ottobre

La natura in città ha un inestimabile valore nel garantire e accrescere il nostro benessere urbano. Per questo, i giorni 8 e 9 ottobre 2022, il Comune di Montemiletto parteciperà all’iniziativa “Urban Nature 2022” promossa da WWF ITALIA. La raccolta fondi intende diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

L’iniziativa finanzierà il progetto “Oasi in Ospedale” volta a regalare alle strutture pediatriche spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscano il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche.

L’obiettivo, infatti, è quello di realizzare “10 Oasi in ospedale”, nei giardini delle strutture pediatriche e altre strutture terapeutiche del nostro Paese. Il messaggio è semplice: la “Natura si fa cura” poiché, come dimostrano numerose ricerche, la presenza di spazi verdi favorisce il recupero, le terapie e l’apprendimento dei piccoli pazienti, soprattutto quelli a lunga degenza.

Il Comune di Montemiletto, con la collaborazione degli operatori del servizio civile, allestirà un banchetto in Piazza IV Novembre dalle ore 17.00 alle 20.00 di sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022.