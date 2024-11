Urban Center e aggiornamento del Ptcp, promossi i progetti della Provincia

Due proposte progettuali della Provincia di Avellino ammesse a finanziamento dalla Regione Campania, nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione della qualità dell’architettura. Entrambe hanno ottenuto valutazioni molto positive, tanto da attestarsi al

primo posto delle due differenti graduatorie.

I quarantamila euro totali di finanziamento andranno a irrobustire gli investimenti della Provincia per la realizzazione dell’Urban Center, ai fini dell’aggiornamento del PTCP (Pianto Territoriale di Coordinamento Provinciale), alla luce della nuova legge urbanistica regionale e per il concorso di

progettazione “Rigenerazione Urbana del Mulino Giardino”, per valorizzare l’area dell’antica struttura a ridosso delle miniere di zolfo di Tufo.

L’Urban Center nascerà presso Palazzo Dorso (ex Caserma Litto), in corso Vittorio Emanuele ad Avellino, per consentire a tutti i cittadini di visionare da vicino i progetti dell’Amministrazione Provinciale.

“Sono due obiettivi su cui puntiamo per il 2025 – spiega il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Incassiamo questo doppio risultato, di cui andiamo fieri, grazie al lavoro certosino portato avanti dagli uffici del settore tecnico dell’amministrazione provinciale, coordinati dalla dirigente Giuseppina Cerchia. Ora dobbiamo essere altrettanto bravi a concretizzare in tempi rapidi questi piani, che forniranno un contributo rilevante a cittadini, professionisti ed enti”.