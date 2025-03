Uomini contati in mediana, ma l’Avellino vuole il primato in un Partenio-Lombardi sold-out

Stasera, in un Partenio-Lombardi sold-out, va in scena la tanto attesa sfida tra Avellino e Potenza. Dopo dieci giorni di pausa, gli irpini tornano in campo con l’obiettivo di conquistare la testa della classifica. Di fronte, però, ci sarà un Potenza determinato a migliorare la propria posizione e pronto a mettere in difficoltà i lupi di mister Biancolino.

Per l’Avellino c’è emergenza a centrocampo: oltre alla già nota assenza di Palmiero per squalifica, si aggiunge il forfait di Rocca per infortunio, mentre De Cristofaro è ancora out. In mediana, il tecnico binacoverde ha a disposizione solo tre uomini di ruolo: Armellino, Palumbo e Sounas, che partiranno dal primo minuto. Mutanda e Tribuzzi le uniche alternative in panchina.

Le probabili formazioni (fischio d’inizio alle 20:30):

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palumbo, Sounas; Panico; Patierno, Lescano. A disp.: Marson, Pizzella, Todisco, Cionek, Frascatore, Tribuzzi, Mutanda, D’Ausilio, Russo, Zuberek. All.: Biancolino.

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Milesi, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi; Schimmenti, Selleri, Petrungaro. A disp.: Cucchietti, Galano, Bachini, Landi, Riggio, Rillo, Ferro, Mazzocchi, Siatounis, Valisena, Caturano, Mazzeo, Rosafio. All.: De Giorgio.

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Andrea Pasqualetto di Aprilia. Quarto uomo: Antonio Di Reda di Molfetta.