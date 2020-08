Attualità Unpli Campania, il neo presidente Lucido: “Pro Loco è identità, cultura e territorio” 3 Agosto 2020

Sono 297 le Pro Loco accorse a Benevento da ogni angolo della

Campania, dalle coste del Cilento, dall’entroterra vesuviano, dal Matese, per

eleggere i nuovi organi amministrativi del comitato regionale UNPLI. Una chiamata

alle urne a lungo attesa dalle oltre 400 Pro Loco campane inscritte all’Unione

Nazionale Pro Loco d’Italia e che chiude il periodo di commissariamento

straordinario cominciato nel 2018. Un periodo di riflessione e rinascita il cui esito è

stato precorso, nelle settimane precedenti, dal ricambio dei cinque comitati

provinciali campani e dalla scelta per la carica di presidente regionale del candidato

unico, Tony Lucido. Lucido, presidente della Pro Loco Alta Irpinia Sant’Angelo dei

Lombardi, vanta una lunga esperienza in ambito Pro Loco e con entusiasmo ha

accolto la carica regionale: “Oggi su la testa, mondo delle Pro Loco! Con orgoglio,

con forza, ribadiamo che noi ci siamo. Che abbiamo sempre vissuto di impegno, di

speranza, di sogni. Il mondo delle pro loco produce valore, sì, e produce anche

identità, cultura, territorio. Noi siamo chiamati a vigilare, a testimoniare, ad essere

custodi del creato. Questa è la nostra storia, questo è il nostro impegno: riparta così

la nuova stagione delle Pro Loco. Le Pro Loco restano”.

Comincia un nuovo corso, accolto con gioia da tutti, a cominciare dal Presidente

dell’UNPLI Antonino La Spina: “Oggi è una giornata bellissima perché vede

tantissime persone impegnate a far rinascere l’Unpli Campania, ci sono molte

persone candidate, c’è voglia di fare, c’è tanta gente che crede nelle Pro Loco e

nell’UNPLI” ha detto La Spina “la Regione Campania rappresenta sicuramente la

capitale del sud, con oltre 400 pro loco deve rappresentare il pilastro dell’Italia

meridionale. Noi non lavoriamo per conto proprio, le pro loco lavorano per le

istituzioni, nell’interesse delle nostre località. Dobbiamo far capire il valore di questo

lavoro, che da un’indagine della CGIA di Mestre, è pari a 3,1 miliardi che produciamo

per l’Italia, con l’indotto sfioriamo i 10 miliardi di euro. Questi sono i numeri, siamo

la prima rete nazionale di associazioni no profit di Italia”. La Spina ha inoltre

ringraziato il commissario straordinario Filippo Capellupo, che ha guidato le Pro Loco

della Campania fino al giorno delle elezioni: “in Campania ho trovato meridionali

come me che si sono messi a lavorare, insieme, per arrivare a questo risultato” ha

detto Capellupo “non dobbiamo dimenticare quello che è stato ma farne tesoro per

costruire il futuro che meritate”.

L’Assemblea elettiva è stata aperta dal saluto del primo cittadino di Benevento,

l’onorevole Clemente Mastella, del presidente del consiglio della Regione Campania

Rosetta D’Amelio, del consigliere Erasmo Mortaruolo e da una rappresentanza

dell’Agenzia del Turismo Regione Campania. Al fianco del presidente, la giunta

composta dai presidenti dei comitati provinciali Unpli Campania, ovvero Giuseppe

Silvestri (Avellino), Renzo Mazzeo (Benevento), Maria Grazia Fiore (Caserta),

Marcello Nardiello (Salerno) e Luigi Barbati (Napoli), quest’ultimo designato

vicepresidente di Unpli Campania. Dalle operazioni di voto, invece, è emersa la

nuova fisionomia del consiglio Unpli Campania, con i neoeletti rappresentanti dai

collegi di Avellino (Gaetano Grasso Pro Loco Quindici, Raffaele Labate Pro Loco

Atripaldese, Concetta Mattia Pro Loco Caposele, Luigi Villani Pro Loco Venticanese),

Benevento (Giuseppe Caporaso Pro Loco Monte Taburno, Vincenzo De Lucia Pro

Loco Casali Collinari, Giuseppe Petito Pro Loco Samnium), Caserta (Rosario Ago Pro

Loco Sessa Aurunca, Michele Autiero Pro Loco Cesa, Arturo Marseglia Pro Loco

Vairano Patenora, Domenico Oliva Pro Loco Mathianisi), Napoli (Biagio Arentino Pro

Loco Castello e Palma, Giuseppe Bianco Pro Loco Città di Nola, Tiziana Castellano Pro

Loco Villaregina Boscoreale, Luigi Coppola Pro Loco Castellammare di Stabia),

Salerno (Antonio De Santis Pro Loco Cetara, Luisa Genovese Pro Loco Baronissi,

Antonio Landi Pro Loco Giffoni Sei Casali, Luigi Michele Marino Pro Loco Sant’Angelo

a Fasanella, Aldo Olivieri Pro Loco Agropoli).

Cambio anche all’Organo di Controllo e al Collegio dei Probiviri della Regione

Campania, composti il primo da Aiello Donato (Pro Loco Vico Equense), Lollo Mario

(Pro Loco Montefalcone) e Strollo Rocco (Pro Loco Morra De Sanctis), il secondo da

Ruocco Antonio (Pro Loco Lettere), Serpe Antonio (Pro LocoSan Mango Piemonte) e

Tontoli Nicolino (Pro Loco Montesarchio).

Tra le preferenze espresse dalle pro loco votanti anche la designazione dei

consiglieri nazionali per la regione Campania, una scelta che ha premiato Ciro

Mainini della Pro Loco Arzanese e Mario De Iuliis della Pro Loco Città di Minori, e dei

delegati alla prossima Assemblea Nazionale Unpli che sono Del Gaudio Luigi (Pro

Loco Camerota), Nardiello Marcello (Pro Loco Buccino), Di Mauro Cosmo (Pro Loco

Vietri sul mare), Tommasino Elena (Pro Loco Laurino), Silvestri Giuseppe (Pro Loco

Santa Paolina), Lucido Antonio (Pro Loco Altairpinia), De Iuliis Mario (Pro Loco Città

di Minori), Labate Raffaele (Pro Loco Atripalda), Robertazzi Cosimo (Pro Loco Il

Platano), Cerrato Vincenzo (Pro Loco Sarno), Angelillo Nicola (Pro Loco Cimitile),

Mazzeo Renzo (Pro Loco Paduli), Sarnataro Valentina (Pro Loco Arzano), Autiero

Michele (Pro Loco Cesa), Lombardi Antonio (Pro Loco Apollosa), Savino Pasquale

Domenico (Pro Loco Giugliano in Campania), Laierno Cristina (Pro Loco Mugnano),

Auriemma Francesco (Pro Loco Cesare Augusto), Nappi Giulia (Pro Loco Città di

Nola), Rivetti Antimo (Pro Loco Massercola Forchia).