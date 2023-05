“Uno schiaffo alla violenza”. Pratola Serra, ecco la prima panchina rossa. Sarà un simbolo, ma non solo. Di sicuro un monito, un altro tentativo, sempre utile, per fermare la spirale di sopraffazione maschile nei confronti delle donne, come se fossimo ancorati ai retaggi del medioevo. Ogni azione è utile a combattere la violenza e Pratola Serra lancia un segnale importante.

Domani, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione “Lettera 22” ed i carabinieri della locale stazione, inaugurerà la panchina rossa presso l’auditorium Giovanni Paolo II. L’appuntamento è alle 18, sarà presente anche il sindaco Gerardo Galdo.