“Uniti per Pratola Serra” pronta a scendere in campo. Galdo: “Noi contro gli incandidabili”

La lista “Uniti per Pratola Serra”, capeggiata dal candidato sindaco Gerardo Galdo, si presenta alla cittadinanza in vista della tornata elettorale di domenica 27 novembre. Appuntamento domenica 13 novembre in via Roma alle ore 17:00.

“Dopo anni di dura opposizione, come chiesto dai nostri concittadini, stiamo mantenendo un profilo più basso in questo mese di campagna elettorale – dichiara l’alfiere della lista -. I cittadini pratolani devono essere liberi di scegliere chi vorranno alla guida del Comune. Noi, a differenza dell’altra lista, siamo gli unici a poter amministrare. Sorprende che dall’altra parte scendano in campo in prima persona candidati con più gradi di incandidabilità. Un caso più unico che raro non solo in Campania ma in tutta Italia”.