Uniti per Pratola Serra: “Faremo una campagna elettorale basata su legalità, meritocrazia e trasparenza”

Nella mattinata del 29 ottobre, l’ufficio elettorale del comune, ha ospitato candidati e sostenitori del comitato elettorale “Uniti per Pratola Serra”, nato dall’unione di intenti tra il gruppo storico “Siamo Pratola Serra” e la nuova proposta politica capitanata dal

dott. Gennaro Iapicca. Con entusiasmo e partecipazione hanno presentato la propria lista guidata dal candidato sindaco Gerardo Galdo.

“Fiduciosi e ispirati dal sostegno manifestato dalla popolazione pratolana – si legge nella nota stampa – si avviano verso una campagna elettorale intensa e stimolante, che prende forza dai principi imprescindibili di legalità, meritocrazia e trasparenza delle istituzioni. Candidati e sostenitori sono ben consapevoli della sfida e delle difficoltà che

potranno presentarsi alla guida di un paese segnato dalle risapute e travagliate vicissitudini amministrative. Un progetto comune, nato per ridare al paese energia e partecipazione attiva dopo due sofferti anni di commissariamento, in cui sembravano prevalere

sfiducia e disinteresse. Il gruppo è alimentato dalla lunga esperienza di alcuni, dalla nuova energia di altri e da capacità e competenze diverse che si compattano in un solo, grande progetto per il paese”.