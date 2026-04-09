Uniti per Nusco: “L’opposizione non deve essere palcoscenico per giochi di palazzo”

Il Gruppo Consiliare di minoranza “Uniti per Nusco” interviene in merito ai fatti avvenuti durante l’ultimo Consiglio Comunale del 09 aprile 2026 per ribadire un principio cardine della sua azione politica: “l’opposizione deve essere il terreno su cui seminare l’alternativa di domani, non il palcoscenico per sterili giochi di palazzo. Prendiamo fermamente le distanze dal comportamento di quella parte della minoranza che ha scelto di abbandonare l’aula con il pretesto del numero legale, rinunciando paradossalmente alla discussione e all’approvazione delle mozioni da loro stessi proposte. Mozioni, è il caso di sottolineare, che comunque riguardavano alcune questioni già trattate dal nostro gruppo di minoranza ed oggi, stranamente riproposte! Un atto che appare dettato più da una strategia del caos che dalla volontà di incidere realmente sulle sorti del nostro Comune. Nusco non ha bisogno di una “nuova opposizione” animata da una sorta di resa dei conti interna tra ex alleati di maggioranza. Chi fino a ieri sedeva in maggioranza oggi ha il dovere di dimostrare, con umiltà e serietà, di avere idee diverse e programmi concreti, non solo il desiderio di ostacolare i lavori d’aula per fini che appaiono strumentali perché questo non è fare politica, la vera assente dalla realtà nuscana! Il nostro gruppo continuerà a fare opposizione con serietà, competenza e concretezza. Siamo convinti che il ruolo della minoranza sia quello di incalzare la maggioranza sui temi, proponendo soluzioni alternative e realizzabili. Vedere altri consiglieri seguire pedissequamente logiche che sembrano appartenere a vecchie logiche di “professionisti della politica” prive di visione programmatica ci addolora, perché allontana i cittadini dalle istituzioni. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire un’alternativa credibile. Per farlo, servono programmi unitari, idee di sviluppo e una coesione basata sui contenuti, non giochini di palazzo o alleanze di comodo nate solo per creare confusione. Noi siamo pronti al confronto con chiunque voglia davvero lavorare per il bene della comunità, restando però distanti da chi preferisce la polemica fine a se stessa rispetto invece alla costruzione programmatica di un futuro per Nusco. Nusco merita serietà e una guida alternativa all’altezza della sua storia”.

Il Gruppo Consiliare “Uniti per Nusco”