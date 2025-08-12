Unione Consumatori contro la Ztl di via Trinità: “Segnaletica poco chiara”

L’Unione Nazionale Consumatori di Avellino denuncia, ancora una volta, l’approssimazione delle scelte dell’Amministrazione Comunale delle scelte legate alla mobilità in città.

“Già nel recente passato, con la scelta di installare una Ztl in via Amabile, aveva penalizzato tantissimi cittadini automobilisti con multe salate perchè lo strumento di controllo era poco visibile, per fortuna poi è stato rimosso. Oggi siamo costretti a evidenziare un’altra Ztl posta in maniera poco chiara e inopportuna. Ci riferiamo a quella Ztl installata da poco, tra via Trinità e vicolo Conservatorio, tra l’altro unica attiva nella mattinata. Abbiamo, come Unione Nazionale Consumatori, ricevuto decine di telefonate da utenti automobilisti, perché il divieto appare all’improvviso e non si capisce bene da che parte andare per non incorrere nella multa. Per cui, come Unione Nazionale Consumatori, chiediamo di rendere più chiaro il dispositivo e di annullare le ingiuste multe irrogate” afferma l’Unione Nazionale Consumatori Avellino.