L’Unicusano è solida: Avellino Basket che impresa a Cividale

Nella partita dei ricordi per Giacomo Dell’Agnello contro la sua ex squadra, i biancoverdi di coach Di Carlo disputano una partita dalla grande mentalità. Pur dovendo fare a meno di Cicchetti, con Pini, Dell’Agnello e Zerini penalizzati dai falli nel corso della partita, la squadra biancoverde compie l’impresa espugnando il campo di Cividale con il punteggio di 75-82. Coach Di Carlo alla vigilia si era mostrato fiducioso, i suoi ragazzi sono riusciti ad andare oltre le difficoltà conquistando una vittoria pesantissima da grande squadra. Miglior realizzatore Federico Mussini con 27 punti, ma importante anche il contributo di Lewis e Chandler.

“Abbiamo trascorso una settimana difficile, ma nell’emergenza abbiamo saputo sfoderara una prestazione importante e questa vittoria è merito dei ragazzi, che si sono aiutati, tutti, tra di loro. E’ stata una vittoria di grande sacrificio, la squadra ha saputo soffrire. Siamo contenti, dobbiamo continuare su questa strada” ha commentato coach Di Carlo.

PRIMO QUARTO

Coach Gennaro Di Carlo presenta un nuovo starting five con Mussini, Jurkatamm, Lewis, Dell’Agnello e Pini. Gli irpini partono meglio e dopo quattro minuti sono avanti 2-9, approfittando dello 0/5 da fuori di Cividale. Pillastrini ferma la gara con il primo time-out della gara. I friulani mettono ardore a rimbalzo e con Freeman e Ferrari conquistano secondi tiri, senza però farli fruttare. Avellino non ne approfitta e questa volta è Di Carlo a fermare il gioco. Tornati in campo l’Unicusano riprende il filo toccando il massimo vantaggio, 12-21, con una tripla di Lewis con cui di fatto termina la prima frazione. Da registrare lo 0/8 da tre di Cividale.

SECONDO QUARTO

Avellino prosegue con la sua pallacanestro e con un parziale di 8-2 tocca il +15 (14-29). Pur giocando con Lewis da ala forte e Dell’Agnello da pivot, l’Unicusano corre forte. Cividale replica con un sussulto, i falli mettono a sedere Pini e Zerini permettendo alla coppia Freeman-Berti di fare la voce grossa sotto i tabelloni. Mussini è carico e con due triple spinge Avellino sul +17 (18-35). Dopo dodici tentativi andati a vuoto, Cividale trova con Redivo la prima tripla della gara a cui segue quella di Cesana per il 31-41. Si va al riposo con i lupi avanti 33-46,mentre Cividale dà segnali di risveglio.

TERZO PERIODO

Il terzo periodo si apre con una super schiacciata di Ferrari. La squadra di Pillastrini prova ad attaccare maggiormente l’area e proprio con il giocatore azzurro prova a suonare la carica: Cividale torna sul -8 (42-50). Il terzo fallo di Dell’Agnello costringe Di Carlo a giocare con Lewis da ala forte. Gli irpini, nonostante i falli dei lunghi, riescono a mantenere il vantaggio con Mussini sempre molto presente in attacco per il 46-57. Il quarto termina con i padroni di casa che tentano la rimonta, ma con la pronta replica di Chandler, che tiene Avellino avanti sul 52-64.

QUARTO PERIODO

Gli ultimi dieci minuti sono una battaglia, con Avellino che deve gestire i falli dei lunghi. Grande si iscrive in apertura di quarto alla partita. Al play irpino risponde la tripla di Redivo per il -11 (55-66). Avellino perde l’occasione di riportarsi sul più quindici in tre occasioni e Cividale ne approfitta con Mastellari portandosi sul 60-70 e poi con Rota tocca il -7 (65-72). Di Carlo richiama all’attenzione i suoi, mentre Pini commette il quinto fallo. Così lo staff torna ad abbassare il quintetto per gli ultimi cinque minuti del quarto, nei quali Avellino perde per falli anche Dell’Agnello. Cividale è arrembante, Avellino in emergenza respinge i padroni di casa e viola il parquet friulano con il punteggio di 75-82.