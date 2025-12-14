Unicusano Avellino Basket, torna la vittoria: battuta Forlì 90-79

Contro l’esperta Unieuro Forlì è andato in scena il 17° turno di campionato di Serie A2 OldWildWest. I biancoverdi dell’Unicusano Avellino Basket hanno superato l’ostacolo 90-79, pur scendendo in campo privi di Alessandro Grande, fuori per un acciacco muscolare, e Andrea Zerini. Senza due pedine di spessore e con l’organico ridotto, i biancoverdi sono stati chiamati a disputare una gara perfetta. Lo hanno fatto con una buona applicazione difensiva, quattro uomini in doppia cifra ed una prova da 25 punti di Lewis e tanta sostanza da Cicchetti, Dell’Agnello e Pini bravo a mettere cuore e tecnica.

A fine partita coach Gennaro Di Carlo ha così commentato il match disputato dai suoi ragazzi. “Siamo arrivati a questo appuntamento un pò in difficoltà, con delle assenze che hanno rallentato il processo di crescita, ma la squadra ha saputo portarla a casa in maniera convincente. Siamo stati bravi nella seconda parte della gara a gestire meglio il ritmo, i rimbalzi, correndo il campo come volevamo. La squadra anche nelle difficoltà non ha perso concentrazione. Giocando insieme possiamo dimostrare il nostro potenziale”.

PRIMO QUARTO

Avellino parte bene e va sull’ 8-2 con due liberi di Chandler ed un canestro in bello stile di Mussini. Il parziale induce coach Martino al time-out. Forlì replica con un parziale di 5-0 ed è 8-7 sul tabellone. Avellino gioca a ritocca il +10(19-9). Il quarto si chiude con Avellino avanti 23-11.

SECONDO QUARTO

Forlì prova con i canestri dal post basso a tornare in gara. Un parziale di 4-0 riporta sotto la doppia cifra lo svantaggio ospite (23-15). Nonostante un break positivo dei forlivesi, Avellino ritorna sul +11(32-21). Dopo il time-out l’Unieuro si ripresenta con un parziale di 4-0 per il 32-25. L’Unicusano con un 6-0 risponde e torna avanti in doppia cifra 38-25. Nel finale Harper con 7 punti di fila permette a Forlì di chiudere il quarto sotto 42-34.

TERZO QUARTO

Torna con un ma tripla in avvio di quarto sul -4 Forlì 41-37. Il terzo fallo di Dell’Agnello costringe Di Carlo ad abbassare il quintetto con Lewis da 4 tattico. Guidata dagli statunitensi e Cicchetti Avellino torna sul più 9 (52-43). Il match è molto tattico ed equilibrato l’Unicusano tocca il +10 (56-46). Il quarto termina con un canestro di Pepe che fissa il punteggio sul 63-55.

QUARTO QUARTO

Forlì con il solito Pepe si avvicina sul -5, il giocatore abruzzese è l’uomo del momento per gli ospiti, a cui risponde capitan Mussini per il 74-64. È Pepe a tenere in gioco Forlì con la tripla del -7 (78-71) mettendo a segno i tiri ben costruiti dall’Unieuro. Avellino però non si scompone e porta la gara in porto con il punteggio di 90-79

Unicusano Avellino Basket – Unieuro Forlì 90-79 (23-11, 18-23, 22-21, 27-24)