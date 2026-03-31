Unicusano Avellino Basket: sorrisi e uova pasquali a Borgo Ferrovia

L’Unicusano Avellino Basket continua a rafforzare il proprio legame con il territorio, confermando l’attenzione verso le realtà sociali e le giovani generazioni della città. Questa mattina una delegazione biancoverde rappresentata da Alessandro Grande, Mikk Jurkatamm ed Andrea Zerini, su invito dell’Associazione ‘Nui Ra Ferrovia’, ha fatto visita all’Istituto Comprensivo Statale S.Tommaso F.Tedesco Secondaria Primo Grado Borgo Ferrovia.

Un momento di partecipazione e condivisione, con gli atleti che hanno distribuito uova pasquali agli alunni dell’Istituto, regalando sorrisi ed emozioni in un clima di festa e vicinanza. L’iniziativa ha rappresentato non solo l’occasione di augurio in vista delle festività pasquali, ma anche un’opportunità di trasmettere i valori dello sport e di una sinergia sempre crescente tra il club ed il territorio.

L’Unicusano Avellino Basket conferma la volontà del club di voler essere parte attiva del tessuto sociale avellinese, andando oltre il campo di gioco e ringrazia l’associazione ‘Nui Ra Ferrovia’, per aver reso possibile questa partecipazione, rinnovando il proprio impegno nel promuovere iniziative che uniscono sport, solidarietà e territorio.