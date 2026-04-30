Unicusano Avellino Basket, intervento riuscito per Mussini

L’Unicusano Avellino Basket informa che l’atleta Federico Mussini si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Palmanova (Udine). Il professore Araldo Causero e la sua equipe hanno eseguito la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno: l’intervento è perfettamente riuscito. Mussini osserverà un periodo di riposo, per poi ripartire nelle prossime settimane con la riabilitazione, sempre ad Udine con la collaborazione del preparatore atletico, il professore Sepulcri.

“In questo momento sono vicino alla squadra anche se non fisicamente – ha dichiarato l’atleta – ringrazio i tifosi per il calore che mi hanno fatto sentire in questi giorni”.