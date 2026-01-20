Unicusano Avellino Basket – Victoria Libertas Pesaro, al via la prevendita

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 20.30 contro la Victoria Libertas Pesaro, incontro valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.
I ticket potranno essere acquistati da oggi sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Da oggi sarà possibile comprare i biglietti anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari:
mercoledì: 10.00-12.00 e dalle 17.30 fino ad inizio gara
Questi i prezzi:
Curva Sud: € 8 ;
Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;
Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;
Tribuna Vip: € 40 euro;
Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;
Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;
Tribuna Vip: € 40 euro.