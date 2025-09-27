Uniamoci per l’Acqua: “Soluzioni sindaci insufficienti, servono atti concreti e trasparenza”

La nota del Comitato “Uniamoci per l’Acqua” in risposta al documento dei 37 primi cittadini riuniti a Pietradefusi: no a governance verticistiche, sì a emergenza nazionale e partecipazione dei cittadini.

Abbiamo letto con attenzione l’appello dei 37 sindaci riuniti a Pietradefusi. Condividiamo la denuncia dei disservizi e del debito dell’Alto Calore Servizi (ACS), ma le soluzioni proposte rischiano di ripetere gli stessi errori del passato.

1. I sindaci non possono limitarsi a protestare: I sindaci non sono semplici manifestanti: sono soci-proprietari di ACS. Il gesto della fascia tricolore ha senso se porta a Roma, davanti al Governo, per pretendere i fondi straordinari necessari al rifacimento delle reti. Ma limitarsi a una parata davanti alla Regione, senza assumere decisioni coraggiose in assemblea, è insufficiente. Prima di tutto i sindaci devono agire come soci, con atti vincolanti a tutela dei cittadini.

2. Amministratore Unico = vecchia ricetta fallita: La proposta di un nuovo Amministratore Unico è il ritorno a una governance verticistica che ha prodotto debiti e opacità. Noi chiediamo una governance collegiale, trasparente e partecipata, con rappresentanza dei Comuni e dei cittadini, KPI pubblici e open data.

3. Gestore Unico Regionale = consegna del territorio: La società unica regionale di gestione equivale a spostare ogni decisione a Napoli, riducendo le aree interne a semplici serbatoi d’acqua. Prima di parlare di accorpamenti serve un piano straordinario di rifacimento delle reti, con fondi nazionali ed europei, e la garanzia di acqua h24 per i cittadini.

4. Emergenza strutturale ignorata: Il documento non nomina la verità più evidente: siamo in emergenza strutturale, non episodica. Le reti disperdono oltre il 50–60% dell’acqua. Lo conferma l’Osservatorio dell’Autorità di Bacino (settembre 2025), che ha classificato Avellino e Benevento a livello di severità “elevato”, con oltre 1.700 l/s di portata persa alle sorgenti di Caposele e Cassano. Senza riconoscere lo stato di emergenza nazionale, nessun piano può reggere.

5. Politica al centro della governance = ritorno al passato: I sindaci parlano apertamente di riportare la “politica” al centro della governance aziendale. È esattamente la logica che ha generato vent’anni di debiti e clientelismo. I cittadini hanno detto chiaramente con il referendum del 2011: l’acqua è un bene comune, non una merce né uno strumento di potere.

Le nostre richieste

Stop agli aumenti tariffari dove non c’è acqua h24.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il collasso strutturale delle reti.

Governance collegiale, trasparente, con rappresentanza dei cittadini.

No alla privatizzazione, diretta o mascherata.

L’acqua non può essere ostaggio di logiche politiche né di inerzie gestionali. I cittadini hanno bisogno di soluzioni vere, non di passerelle.