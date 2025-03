UNARMA: Il Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi incontra gli associati di Avellino

Si è svolta sabato mattina l’assemblea dell’Associazione Sindacale Carabinieri UNARMA ASC presso il Comando provinciale di Avellino indetta dalla Segreteria Provinciale.

Alla riunione ha partecipato il Segretario Nazionale Generale dott. Antonio Nicolosi il quale, unitamente al Segretario Generale Provinciale di Avellino Dott. Massimiliano Lo Priore, hanno avuto prima un incontro di cortesia con il Comandante Provinciale Col. Domenico Albanese e successivamente hanno riunito tutti i segretari e alcuni iscritti, nell’aula breafing.

Nell’occasione, Antonio Nicolosi e Massimiliano Lo Priore hanno spiegato nel dettaglio la tutela legale UNARMA A.S.C., unica nel suo genere e completamente gratuita per tutti gli iscritti, specificando quali sono le differenze sostanziali che la rendono unica rispetto a quelle delle altre associazioni dell’Arma.

Inoltre, Antonio Nicolosi, oltre a spiegare quali obiettivi si prefigge UNRAMA nel futuro, ha fatto una dettagliata rappresentazione di come saranno ripartiti i fondi nel prossimo F.E.S.I. e quali saranno le prossime proposte nel contratto 2025/2027.

Presenti anche il Segretario Nazionale Giuseppe Possidente, il quale ha fatto gli onori di casa, il Segretario di sezione di Avellino Gerardo Alvino e tutti i Segretari delle Sezioni Irpine.

Il Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi ha dichiarato: “La mia venuta ad Avellino è stata d’obbligo, oltre che di piacere. Abbiamo trattato anche questioni riservate. La segreteria Avellinese è una dei nostri fiori all’occhiello. Abbiamo una classe dirigente composta di persone capaci, professionisti e seri, che mettono nell’attività sindacale tutti i loro sforzi per tutelare e seguire i colleghi iscritti, senza tregua, raggiungendo ottimi risultati sotto tutti gli aspetti. Massimiliano Lo Priore, Giuseppe Possidente e tutta la Segreteria Avellinese godono di una grande stima, e di questo ne sono fiero. Ogni qual volta torno ad Avellino per me è segno di orgoglio. Ringrazio il Comandante Provinciale di Avellino Col. Domenico Albanese per averci accolto, persona gentile e molto attenta al benessere dei suoi collaboratori, oltre ad essere un Comandante di spessore, con il quale ho avuto un breve incontro e uno scambio di vedute. Provo grande stima nei suoi confronti. Ritornerò molto presto e lo farò volentieri.

Il Segretario Generale Provinciale Dott. Massimiliano Lo Priore: “Ringrazio Antonio Nicolosi per averci, ancora una volta, onorati della sua presenza in Irpinia. Antonio è un combattente e un visionario. Quello che fa per i Carabinieri lo fa da 30 anni perché ha a cuore il benessere di tutti noi e porta nel cuore la nostra Istituzione. Lui per me è stato ed è un uomo da ammirare, ho imparato molto da lui. Ha fatto sì che UNARMA, ad oggi, sia un Sindacato ammirato e stimato dalla nostra scala gerarchica. In questi anni ci ha trainato e accompagnato in questa avventura. Noi siamo vicini ai nostri Carabinieri associati, ogni giorno, 24 ore su 24, e lo facciamo con la nostra continua e fattiva presenza. Nella provincia di Avellino sto seguendo varie vicende che vedono coinvolti alcuni Carabinieri e stiamo raggiungendo, per tutti, il massimo dei risultati”.